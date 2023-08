Bắt 2 đối tượng trộm 121 gốc sâm Ngọc Linh

(QNO) - Công an huyện Nam Trà My vừa bắt giữ 2 đối tượng Hồ Văn Long (SN 1981) và Hồ Văn Lũ (SN 1988, cùng trú xã Trà Linh, Nam Trà My) để điều tra hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh.

Hai đối tượng Hồ Văn Long (trái) và Hồ Văn Lũ. Ảnh: XUÂN MAI

Theo điều tra, khoảng giữa tháng 6/2023, Hồ Văn Long và Hồ Văn Lũ nhiều lần đột nhập vào vườn trồng sâm Ngọc Linh của người dân thôn 2, xã Trà Linh để trộm cắp.

Tổng cộng 2 đối tượng đã trộm 121 gốc sâm Ngọc Linh độ tuổi từ 1 đến 5 năm tuổi, trị giá hơn 110 triệu đồng; trong đó Long trộm 73 gốc sâm, Lũ trộm 48 gốc.

Công an đã thu giữ được 79 gốc sâm, còn lại 42 gốc 2 đối tượng đã đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Lũ đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hồ Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: XUÂN MAI

Sâm Ngọc Linh là dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao nên thời gian qua nhiều đối tượng đột nhập các vườn sâm để trộm cắp.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Nam Trà My đã điều tra làm rõ 3 vụ trộm sâm trên địa bàn.