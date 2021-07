Bắt đối tượng từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam trộm xe máy

(QNO) - Trung tá Nguyễn Hữu Huân - Trưởng Công an xã Tam Nghĩa (Núi Thành) cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tình (SN 1996, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp xe máy.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tình bị Công an xã Tam Nghĩa bắt giữ. Ảnh: CAX.TN

Lúc 13 giờ 30 ngày 26.7, Công an xã Tam Nghĩa tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Điều (SN 1961, thôn Định Phước) về việc xe máy hiệu Sirius của ông để trước sân nhà bị kẻ gian lấy cắp.

Công an xã Tam Nghĩa xã triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ đối tượng. Qua đó phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Tình có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trước đó khoảng 8 giờ cùng ngày, Nguyễn Hữu Tình điều khiển xe mô tô hiệu PCX (Honda) BKS 54P3-3412 từ Quảng Ngãi ra bán cho một tiệm sửa xe máy trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Tam Nghĩa với giá 3,5 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được chính Tình là người trộm chiếc xe máy của ông Điều và đã về lại nơi cư trú tại huyện Trà Bồng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp và huyện Trà Bồng đang thực hiện Chỉ thị 16 nên lực lượng Công an xã Tam Nghĩa không thể vào địa phương này để điều tra. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã đã buộc đối tượng Nguyễn Hữu Tình đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Dốc Sỏi thuộc địa phận huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (giáp ranh với xã Tam Nghĩa) và tiến hành bắt giữ.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng đã thừa nhận gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn khác. Hiện đối tượng và tang vật được bàn giao Công an huyện Núi Thành thụ lý theo thẩm quyền.