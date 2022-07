Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép ma túy tại Nam Trà My

(QNO) - Công an huyện Nam Trà My vừa phát hiện, bắt giữ, tiếp tục mở rộng điều tra ác đối tượng liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Đối tượng Hải bị bắt giữ cùng tang vật là ma túy bán cho S. Ảnh: Công an huyện Nam Trà My

Sáng nay 15.7, Công an huyện Nam Trà My cho biết, đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đường dây mua bán ma túy trái phép trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, Công an huyện Nam Trà My phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu bán trái phép ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện nên đã tập trung lực lượng đấu tranh.

Trước đó chiều tối 12.7, tổ trinh sát của Công an huyện Nam Trà My đã mật phục bắt quả tang đối tượng Vũ Quốc Hải (SN 1996, trú xã Trà Mai, Nam Trà My) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho V.T.S. (trú huyện Tiên Phước); thu giữ tại hiện trường 1 gói bột màu trắng nặng 0,06g. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chất bột màu trắng trên là heroin, được S. mua của Hải với giá 200.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải, công an phát hiện, thu giữ thêm 1 gói ni lông nặng 2,73g, bên trong có chứa chất bột màu trắng, được đối tượng này khai nhận là heroin mua tại địa bàn huyện lân cận về để bán lại cho các con nghiện.

Cùng lúc, Công an huyện Nam Trà My đã theo dõi và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Lâm (SN 1982, trú xã Trà Mai) để làm rõ hành vi cùng với Hải tổ chức mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đơn vị này đang làm việc với 4 đối tượng liên quan đến đường dây trên để tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.