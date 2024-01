Bắt giữ đối tượng trộm cáp điện công trình

(QNO) - Tiếp nhận tin báo từ chỉ huy công trường, Công an huyện Tây Giang đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp cáp điện và đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Công an thi hành các quyết định tạm giữ hai đối tượng

Ngày 5/4, đại diện Công an huyện Tây Giang cho hay đang củng cồ hồ sơ để xử lý đối tượng Cơlâu L. (SN 2000, thường trú thôn Voòng, xã Tr’hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam) là công nhân của Công ty CP Tài chính và phát triển năng lượng về hành vi trộm cắp tài sản và đối tượng Đặng Công C. (SN 1968, trú cùng địa phương) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang đã tiếp nhận tố giác từ ông V.X.L (trú cùng địa phương) là Chỉ huy phó công trường của Công ty CP Tài chính và phát triển năng lượng về việc công ty bị mất trộm khoảng 10m dây cáp điện chất liệu đồng, tổng giá trị tài sản ước tính trên 10 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra, xác minh, trinh sát đã xác định được đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên là Cơlâu L. Bằng những thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng L. đã thừa nhận hành vi trộm cắp, đồng thời khai nhận bán số dây điện đồng trên cho ông Đặng Công C. là người buôn bán tạp hóa tại địa phương.

Qua làm việc, ông Đặng Công C. đã khai nhận biết tài sản trên do ông Cơlâu L. trộm cắp được đem đi bán mà vẫn mua.

Các đối tượng cùng tang vật vụ việc tại trụ sở công an huyện Tây Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tây Giang phê chuẩn, quyết định tạm giữ hình sự đối với Cơlâu L. về hành vi “Trộm cắp tài sản” và ông Đặng Công C. về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.