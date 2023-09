Bắt giữ nghi phạm xịt hơi cay, cướp tài sản của thợ cắt tóc

(QNO) - Ngày 26/9, đối tượng là nghi phạm trong vụ dùng bình xịt hơi cay tấn công, cướp tài sản của một người phụ nữ làm nghề cắt tóc đã bị Công an huyện Núi Thành tạm giữ hình sự.

Đối tượng Phạm Minh Sơn cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 23/9, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận thông tin về việc bà V.T.O (SN 1988, ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, đang làm nghề cắt tóc ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bị kẻ xấu cướp túi xách.

Theo trình bày của nạn nhân, khoảng 14 giờ 15 phút ngày 22/9, một khách nam đeo khẩu trang vào quán xịt hơi cay vào mặt, tấn công và cướp của bà một túi xách bên trong có 2,2 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Núi Thành cử tổ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời phát động quần chúng cung cấp thông tin về đặc điểm, phương tiện… đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16 giờ cùng ngày, Công an huyện Núi Thành xác định nghi can gây ra vụ cướp là Phạm Minh Sơn (SN 1985, ngụ xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ) nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Sơn quanh co chối cãi. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi mà công an thu thập được, cuối cùng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã thu giữ tang vật gồm 750 nghìn đồng, hai xe máy, một bình xịt hơi cay và các giấy tờ liên quan của bà O. bị cướp.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.