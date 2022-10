Bắt giữ người phụ nữ cướp 11 khâu vàng của cụ bà 71 tuổi ở Đại Lộc

(QNO) - Một người phụ nữ lạ mặt vào nhà cụ bà 71 tuổi rồi cướp 11 khâu vàng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Thị Kim Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an huyện Đại Lộc cung cấp

Lúc 15 giờ ngày 3.10, Công an huyện Đại Lộc nhận tin báo của Công an xã Đại Nghĩa về việc cụ bà Võ Thị Lân (SN 1951, thôn Hòa Mỹ) bị một đối tượng nữ lạ mặt vào nhà cướp hơn 10 khâu vàng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy phối hợp công an các xã vào cuộc làm rõ. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, công an phát hiện đối tượng khả nghi là Bùi Thị Kim Quý (SN 1978, thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, Đại Lộc) nên yêu cầu đối tượng đến trụ sở công an làm việc.

Qua làm việc, Bùi Thị Kim Quý khai nhận khoảng 8 giờ ngày 3.10, Quý điều khiển xe máy từ nhà đến thôn Hòa Mỹ thì thấy bà Võ Thị Lân ở nhà một mình. Quý vào nhà tiếp cận rồi xô bà Lân ngã ra giường, lấy bọc đựng vàng trong túi áo bà Lân, sau đó điều khiển xe máy bỏ chạy.

Quý mang 9 khâu vàng cướp được đến bán tại tiệm vàng ở Đà Nẵng và thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) với số tiền 18,5 triệu đồng, đồng thời giữ lại 2 khâu vàng.

Công an huyện Đại Lộc đã bắt giữ đối tượng Bùi Thị Kim Quý và đang tiếp tục điều tra làm rõ.