Bắt quả tang 2 sòng bạc trong quán cà phê

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại TP.Hội An

P.GIANG - T.PHƯƠNG | 26/01/2024 - 21:33

(QNO) - Ngày 25/01/2024, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an phường Thanh Hà (TP.Hội An) bắt quả tang tại quán cà phê H.A (tại phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam) do ông T.D.A. (SN1972, trú khối Trảng Sỏi, phường Thanh Hà, TP.Hội An) làm chủ có 19 đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức “bầu cua”, thắng thua bằng tiền.