Bắt quả tang 3 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà hoang

Bắt tạm giam vợ chồng ở phường Điện Phương mua bán chất ma túy

T.HỒNG - G.KHANG | 26/12/2023 - 12:11

(QNO) - Chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn phối hợp Công an phường Điện Phương thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1985) và chồng là Trần Hữu Hộp (SN 1984, khối phố Thanh Chiêm 2, phường Điện Phương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.