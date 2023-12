Bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc

(QNO) - Ngày 29/12, Công an TP.Hội An cho hay đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với các đối tượng liên quan hai vụ đánh bạc bị bắt quả tang trên địa bàn.



Tang vật trong một vụ đánh bạc. Ảnh: Công an TP.Hội An

Trước đó, chiều ngày 27/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hội An kiểm tra tại một quán cà phê ở phường Cẩm Châu (TP.Hội An) phát hiện 4 đối tượng gồm: N.T.D, L.C.T, L.Đ, N.D (cùng trú phường Cẩm Châu) đang tập trung chơi đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức bài phỏm. Công an tạm giữ hơn 4 triệu đồng các đối tượng cất giữ trong người và trên chiếu bạc. Hiện, Đội Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát hình sự cũng đã bắt quả tang một vụ đánh bạc khác tại một quán cà phê trên địa bàn phường Tân An.

* Công an xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) cũng vừa phối hợp với Công an huyện bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức bài cào tại quán cà phê thuộc thôn Hội Tường (xã Bình Lâm, Hiệp Đức).

Công an thu giữ tang vật gồm một bộ bài tây 52 lá và số tiền hơn 2,7 triệu đồng. Công an xã đã lập biên bản, xử lý đối với 5 đối tượng có liên quan trong vụ việc.