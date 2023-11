Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc trong... nhà bếp

(QNO) - Bốn đối tượng đang đánh bạc ở khu vực nhà bếp bằng hình thức "đánh phỏm" thì bị công an bắt quả tang.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 13 giờ ngày 29/11, qua trinh sát nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an thị trấn Núi Thành kiểm tra, phát hiện tại nhà bếp của ông Phạm Đình Th. (SN 1965, trú khối 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) có 4 đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức "đánh phỏm" ăn tiền.

Nhóm đối tượng gồm Phạm Đình Th.; Lương Minh Ng. (SN 1984, cùng trú khối 4, thị trấn Núi Thành), Nguyễn Hữu T. (SN 1985) và Nguyễn Hữu Ph. (SN 1981, cùng trú Tam Nghĩa, Núi Thành). Công an tạm giữ trên chiếu bạc hơn 1,3 triệu đồng, một bộ bài tây, hơn 9 triệu đồng các đối tượng cất giữ trong người cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ việc.

Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.