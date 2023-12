Bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích

(QNO) - Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Mạc Đăng Phương (SN1989, trú tại khối Nam Diêu, Phường Thanh Hà, TP.Hội An) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Công an TP.Hội An bắt tạm giam đối tượng Phương.

Công an xác định Mạc Đăng Phương đã có hành vi cố ý gây thương tích với một số người dân trong địa bàn phường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường du lịch của thành phố. Đây là đối tượng có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy, thường xuyên có hành vi đe dọa, uy hiếp gây tâm lý bất an cho người dân tại khu vực sinh sống.



Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP.Hội An đã bắt tạm giam đối tượng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.