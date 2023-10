Bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự và tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Khi thi hành bắt bị can để tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt quả tang bị can đang tổ chức sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ ngoài ma túy còn có cả súng.

Đối tượng Trương Văn Bình. Ảnh: M.T

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Bình (SN 1996, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bình cũng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an phường Điện Nam Trung và Công an thị xã Điện Bàn tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Bình về hành vi gây rối trật tự công cộng. Phát hiện Bình có mặt tại chỗ ở của cha ruột tại khối phố Quảng Hậu (phường Điện Nam Trung), tổ công tác tiến vào bắt giữ.

Tang vật ma túy thu giữ được. Ảnh: M.T

Quá trình bắt giữ, tại phòng ngủ của Bình, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Bình đang tổ chức cho 3 thanh niên khác sử dụng ma túy. Các đối tượng phát hiện lực lượng công an liền bỏ chạy. Bình chạy ra sau nhà rút từ trong người một khẩu súng ngắn. Tổ công tác kịp thời khống chế và bắt giữ được Bình.

Khẩu súng công an thu giữ trên người Bình. Ảnh: M.T

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 túi ni lông bên trong chứa ma túy đá có tổng khối lượng 0,935g, các dụng cụ sử dụng ma túy đá, nhiều điện thoại di động. Mở rộng khám xét, công an thu giữ thêm 1 túi ni lông chứa ma túy đá có khối lượng 0,05g, 1 viên đạn công cụ hỗ trợ, một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý.