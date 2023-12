Bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép ma túy

(QNO) - Sáng nay 15/12, ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tuấn Vũ (SN 2001, trú thôn Phước Châu, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Tuấn Vũ. Ảnh: T.P

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ tại thôn Phước Châu (xã Bình Triều, Thăng Bình), lực lượng công an huyện thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số đồ vật khác có liên quan dùng để phục vụ việc mua bán, sử dụng ma túy.

Trước đó, trong vụ án “tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 8/6 tại khối phố 4 (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Phan Thanh Thiệt (SN 1989), Huỳnh Thị Lệ (SN 1991) và Phan Văn Vũ (SN 1995, cùng trú thị trấn Hà Lam) để xử lý theo quy định. Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, tiếp tục mở rộng điều tra, Công an huyện Thăng Bình đã đấu tranh, làm rõ đối tượng bán ma túy cho các đối tượng trên để sử dụng là Lê Tuấn Vũ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.