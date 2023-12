Bắt tạm giam vợ chồng ở phường Điện Phương mua bán chất ma túy

(QNO) - Chiều 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn phối hợp Công an phường Điện Phương thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1985) và chồng là Trần Hữu Hộp (SN 1984, khối phố Thanh Chiêm 2, phường Điện Phương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vợ chồng Nguyễn Thị Linh. Ảnh: C.A

Trước đó lúc 8 giờ 30 ngày 8/12/2023, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Điện Phương kiểm tra hành chính tại nhà vợ chồng Trần Hữu Hộp và phát hiện, thu giữ 92 túi ni lông kích thước 4x7cm, 1 bao ni lông khác bên trong có chứa chất thảo mộc khô nghi ma túy dạng cỏ Mỹ. Công an phường Điện Phương lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật.

Vụ việc sau đó được bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn thụ lý theo thẩm quyền.

Sau quá trình điều tra, ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn ra quyết đinh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và đến chiều 25/12 thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vợ chồng Trần Hữu Hộp.