Bộ đội Biên phòng Quảng Nam khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

(QNO) - Ngày 29/1, Đại tá Hồ Văn Phú - Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

BĐBP tỉnh bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: H.A

Lúc 20 giờ 30 phút ngày 20/1, tại đường Trần Hưng Đạo (khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại, Công an thị xã Điện bàn, Công an an phường Điện Ngọc và Tiểu đội Cảnh sát cơ động Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc bắt quả tang Phùng Bình (24 tuổi, khối phố Ngọc Vinh) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,29 gam Methamphetamine.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và điều tra ban đầu, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao Công an thị xã Điện Bàn theo quy định của pháp luật.