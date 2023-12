Cảnh giác lừa đảo qua mạng

Tội phạm lừa đảo qua mạng vẫn tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn. Hàng loạt vụ việc gần đây cho thấy người dân rất dễ bị dẫn dụ, trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng.

Đối tượng Nguyễn Minh Phúc sử dụng tài khoản facebook ảo để lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều người. Ảnh: T.P

Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

Thủ đoạn cũ, nhưng vẫn có những nạn nhân “mới” liên tiếp mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Ngày 12/12 vừa qua, Công an phường Điện Dương (Điện Bàn) đã kịp phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng.

Anh L.C.L. (SN 1975, trú tại phường Điện Dương) nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ tự xưng là cán bộ Công an TP.Hồ Chí Minh thông báo anh có liên quan đến vụ án ma túy và đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép.

Các đối tượng thay nhau liên tục điện thoại bằng Zalo uy hiếp tinh thần, yêu cầu anh L. kê khai số tiền trong tài khoản và phải chuyển 110 triệu đồng đến số tài khoản do đối tượng cung cấp để bỏ qua sự việc liên quan đến vi phạm pháp luật nói trên.

Do lo sợ, anh L. đã mang theo sổ tiết kiệm lên ngân hàng rút tiền chuyển khoản cho các đối tượng. May mắn, trên đường tuần tra, Công an phường Điện Dương gặp gỡ và nắm thông tin vụ việc, kịp thời tuyên truyền giải thích thủ đoạn của các đối tượng và khuyên ngăn anh L. không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cũng phát hiện, xử lý một đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, đơn vị này nhận tin tố giác của anh T.A.V. (hiện ở tại Tam Kỳ) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán xe máy giá rẻ.

Vào cuộc xác minh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đơn vị này triệu tập làm việc đối với đối tượng Nguyễn Minh Phúc (SN 1995, thường trú tại thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước, Duy Xuyên; hiện đang tạm trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, Đại Lộc).

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hay, Phúc mua một tài khoản Fanpage Facebook đặt tên “xe máy Hữu Quân (Xe Nhập Lậu Campuchia)” và đăng tải nhiều thông tin với nội dung bán các loại xe máy giá thấp hơn so với thị trường, đính kèm liên hệ qua số điện thoại 079.5752XXX.

Với số điện thoại trên, Phúc đăng ký Zalo và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm, dẫn dụ người mua để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Bằng thủ đoạn này, Phúc đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước.

Chú ý bảo mật thông tin

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội và các kênh thông tin chính thống của đơn vị để cảnh báo người dân về nạn lừa đảo qua mạng dịp cuối năm.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho hay, cách thức lừa đảo của các đối tượng hiện nay rất chuyên nghiệp và liên tục xuất hiện những thủ đoạn mới.

Gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng đăng tải bài viết trên mạng xã hội, hội nhóm với các nội dung quảng cáo dịch vụ làm căn cước công dân nhanh, giao tận nhà. Tuy nhiên, thực tế tội phạm nhắm vào mục đích tìm kiếm nguồn khách hàng cung cấp căn cước công dân thật để chiếm đoạt thông tin.

Ngoài ra, các đối tượng cũng tìm mua thông tin căn cước công dân thật để thực hiện hành vi làm giả. Sau khi có thông tin, đối tượng lừa đảo sử dụng các thủ đoạn làm giả căn cước công dân như ghép ảnh chân dung, sử dụng công nghệ in, gắn miếng kim loại giả chip... rồi sử dụng căn cước công dân giả này để đăng ký tài khoản ngân hàng qua hình thức trực tuyến nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Bộ Công an cho hay, hiện nay tại nhiều địa phương, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các đối tượng đã tổ chức mua lại thông tin từ 100 - 300 nghìn đồng trên mỗi chứng minh nhân dân, căn cước công dân được chụp lại; hoặc các đối tượng thuê, mua tài khoản ngân hàng của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan này khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh làm lộ lọt thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Cụ thể, người dân tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu (cũ) trên mạng xã hội. Đồng thời, cần thận trọng khi sử dụng thông tin cá nhân vào việc đăng ký các dịch vụ online như mua hàng, xin việc, vay tiền…

Bộ Công an đề nghị người dân tuyệt đối không tiếp tay cho các đối tượng đề nghị thuê hoặc mua lại thông tin cá nhân từ chứng minh nhân dân, căn cước hoặc tài khoản ngân hàng để tránh nguy cơ lợi dụng thông tin để trục lợi.