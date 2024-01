Cảnh sát giao thông truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy

(QNO) - Khẩn trương triển khai rà soát, trích xuất camera và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng tìm được các tài xế có hành vi điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường sau tai nạn cùng phương tiện liên quan để xử lý.

Xe máy liên quan vụ tai nạn giao thông tại thị trấn Hương An bị tạm giữ.

Vào đêm 11/1, ngay sau khi nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa 2 xe máy làm một người bị thương xảy ra tại km 965+200 Quốc lộ 1 thuộc địa phận thị trấn Hương An (Quế Sơn), tổ công tác thuộc Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để thụ lý điều tra theo quy định.

Tại hiện trường, chỉ có mô tô BKS 92G1-126.60, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, hiện trường không để lại dấu vết gì. Tổ công tác đã tạm giữ mô tô 92G1-136.60 đồng thời xác minh, nắm thông tin người bị nạn bị chấn thương sọ não đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Người điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn giao thông tại thị trấn Hương An được mời làm việc. Ảnh: T.P

Ngay trong đêm, tổ công tác đã phối hợp với Công an thị trấn Hương An và công an xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình) tổ chức truy tìm đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ kết hợp trích xuất camera nhà dân dọc tuyến, đến khoảng 13 giờ ngày 12/1, tổ công tác đã xác định được đối tượng điều khiển mô tô gây ra tai nạn là N.V.D. (SN1998, trú tại huyện Thăng Bình) cùng phương tiện liên quan là mô tô BKS 86B3-429.32.

Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện trên và mời đối tượng về trụ sở làm việc để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Trước đó, sáng ngày 10/1, CSGT ghi nhận thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại Km 1014+400 Quốc lộ 1 thuộc Tam Hiệp (Núi Thành) giữa hai mô tô và một xe tải chưa rõ biển số điều khiển theo hướng Bắc - Nam khiến 1 người chết tại bệnh viện, 1 người bị thương. Xe tải đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã khẩn trương tra cứu, xác minh, truy tìm xe ô tô tải.

CSGT truy đuổi đến địa bàn Quảng Ngãi thì dừng được xe tải liên quan vụ tai nạn giao thông tại xã Tam Hiệp. Ảnh: CSGT cung cấp

Sau gần 35km truy đuổi, đến 8 giờ 45 phút cùng ngày, tại Km1049+100QL1 thuộc xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tổ tuần tra kiểm soát đã dừng được ô tô tải biển số 29H-821.02 do ông D.Q.V. (SN1993, trú tại Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) điều khiển. Tổ công tác đã đưa phương tiện về trụ sở Công an huyện Núi Thành để làm thủ tục bàn giao cho Công an huyện Núi Thành thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.