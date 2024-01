Cảnh sát giao thông túc trực xuyên đêm cuối năm, nhiều người bị xử lý vi phạm nồng độ cồn

(QNO) - Trong đêm 31/12, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang được huy động để túc trực, duy trì tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân đón giao thừa, chào năm mới.

CSGT lập nhiều tổ chốt chặn, tuần tra xử lý trên các tuyến trọng điểm.

Theo ghi nhận, trên tuyến quốc lộ 1, có ít nhất hai tổ tuần tra của CSGT chốt chặn để xử lý vi phạm. Nhiều trường hợp đã sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý. Tại nhiều tuyến khác, các chốt kiểm tra nồng độ cồn được lập để tăng cường hiệu quả răn đe, xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

Một lãnh đạo Phòng CSGT chia sẻ, trong dịp Tết Dương lịch, đơn vị đã sớm ban hành kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, các thiết bị công cụ hỗ trợ để tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến. Cùng với việc duy trì tuần tra lưu động, CSGT cũng sẽ tổ chức các điểm chốt chặn, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn được CSGT đặt trên tuyến quốc lộ 14B để xử lý các trường hợp vi phạm.

Vào dịp cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông thường có diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao mà nguyên nhân chính do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia. Nhiều trường hợp uống rượu, bia điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để xử lý vi phạm, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia.

“Đơn vị đã tăng cường lực lượng, tăng mật độ tuần tra xử lý vi phạm để quyết liệt triển khai thực hiện cao điểm, xử phạt nặng để đảm bảo hiệu quả răn đe. CSGT trực xuyên ngày lễ tết, trong nhiều điều kiện thời tiết, nhiều khung giờ. Chúng tôi rất mong người dân nêu cao ý thức, chấp hành tốt các quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình và tránh bị xử phạt do vi phạm khi điều khiển phương tiện”, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Quảng Nam chia sẻ.

CSGT sẽ túc trực xuyên lễ, Tết, trong nhiều khung giờ, nhiều điều kiện thời tiết để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Được biết, qua hơn 2 tuần triển khai thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý 368 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ước tính phạt tiền hơn 2,1 tỷ đồng, tăng 245 trường hợp, tăng 1,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.