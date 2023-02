Cảnh sát khu vực "khắc tinh" tội phạm truy nã

Gần 15 năm công tác trong lực lượng công an, Thượng úy Trần Huy Phương (cán bộ công an thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) đã trực tiếp và phối hợp vận động, bắt 14 đối tượng truy nã. Đó là con số ấn tượng đối với một cán bộ chiến sĩ công an không trực tiếp làm công tác điều tra, truy nã. Đồng đội gọi anh là cảnh sát khu vực “khắc tinh” của tội phạm truy nã.

Thượng úy Trần Huy Phương báo cáo kế hoạch bắt đối tượng truy nã với chỉ huy đơn vị. Ảnh: X.Mai

Với Thượng úy Trần Huy Phương, anh khiêm tốn cho mình là người có duyên với công tác bắt, vận động đối tượng truy nã. Cái duyên đó không tự dưng mà có, đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng điều nghiên từng đối tượng truy nã để có cách tiếp cận, truy bắt một cách hiệu quả nhất.

Thượng úy Trần Huy Phương chia sẻ: “Để vận động, bắt được một đối tượng truy nã phải nắm bắt được mối quan hệ của đối tượng, tâm lý của đối tượng. Đối tượng có trốn đi đâu, bao lâu thì cũng sẽ có mối quan hệ với người thân, gia đình và sẽ liên lạc với họ. Chính vì thế khi tiếp cận hồ sơ một đối tượng truy nã, bản thân tôi chú trọng tìm hiểu người nào được đối tượng giữ liên lạc để tìm cách tiếp cận, vận động cũng như tìm hiểu thông tin mới nhất về đối tượng”.

Ngoài nghiên cứu nghiệp vụ công tác chuyên môn của cảnh sát khu vực, Thượng úy Phương thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình an ninh trật tự (ANTT). Đặc biệt, những lúc xuống cơ sở, anh luôn để tâm nắm bắt tình hình, thông tin từ người dân về các đối tượng có trong hồ sơ truy nã. Từ những thông tin thu thập được, anh Phương đã xây dựng kế hoạch và báo cáo chỉ huy để tiến hành vận động, truy bắt.

Trung tá Ngô Tấn Bộ - Trưởng Công an thị trấn Hà Lam cho biết: “Anh Phương có tố chất, năng khiếu, nhạy bén với công tác bắt, vận động đối tượng truy nã. Mỗi khi anh tiếp cận, khai thác hồ sơ 1 đối tượng truy nã, lập kế hoạch vận động, truy bắt thì chỉ huy Công an thị trấn Hà Lam luôn có sự chỉ đạo kịp thời cũng như động viên, khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện truy bắt, vận động thành công đối tượng truy nã”.

Trong gần 15 năm công tác tại Công an huyện Thăng Bình, Thượng úy Phương đã vận động, truy bắt 14 đối tượng truy nã, đặc biệt chỉ trong 2 năm công tác tại Công an thị trấn Hà Lam, Thượng úy Phương đã cùng đồng chí đồng đội vận động, bắt thành công 7 đối tượng truy nã.

Anh chia sẻ: “Trong 7 đối tượng bắt, vận động thì đối tượng bắt xa nhất là P.T.D quê ở Duy Xuyên, phạm tội ở Thăng Bình, do Công an huyện Thăng Bình ra quyết định truy nã. Qua tìm hiểu hồ sơ, thân nhân gia đình, quan hệ của đối tượng này thì được biết đối tượng có người yêu quê cũng ở Duy Xuyên.

Tiếp cận với người yêu của đối tượng để vận động thì được cung cấp về địa điểm của đối tượng này đang ở tỉnh Đắk Lắk. Biết được địa điểm, hoạt động của đối tượng tại Đắk Lắk, bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch, xin ý kiến chỉ huy đơn vị để huy động thêm 3 đồng chí của đơn vị vào Đắk Lăk bắt được đối tượng, di lý về địa phương, bàn giao Công an huyện Thăng Bình xử lý”.

Mới đây nhất, ngày 15/9/2022, Thượng úy Phương đã vận động đối tượng là Ngô Tấn Đường, sinh năm 2001, trú tại Bình Trung, Thăng Bình; bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực – Quân đoàn 3 truy nã về tội danh “Đào ngũ”.

Trước đó, Ngô Tấn Đường đã có hành vi tự ý rời bỏ đơn vị, đào ngũ tại Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 7, Quân đoàn 3, từ ngày 31/3/2022 và không rõ ở đâu; đến ngày 8/9/2022 bị Cơ quan điều tra hình sự khu vực – Quân đoàn 3 ra quyết định truy nã. Sau khi được Thượng úy Phương cùng cán bộ Công an thị trấn Hà Lam và gia đình tuyên truyền, vận động, đến ngày 15/9/2022 Ngô Tấn Đường đã đến trụ sở Công an thị trấn Hà Lam để đầu thú.

Với Thượng úy Trần Huy Phương, tội phạm truy nã là đối tượng phạm tội nguy hiểm cho xã hội, việc vận động, bắt các đối tượng truy nã là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhằm ngăn chặn nguy cơ phạm tội của đối tượng. Và với anh, mỗi khi bắt, đặc biệt là vận động được 1 đối tượng truy nã là niềm vui vì đã góp một phần nhỏ cho công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.