Cao điểm kiểm soát an toàn giao thông dịp tết: "Không có ngoại lệ, không có vùng cấm"

Công an các địa phương ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Giáp Thìn

CTV | 15/12/2023 - 09:39

(QNO) - Sáng nay 15/12, Công an huyện Bắc Trà My tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.