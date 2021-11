Cấp căn cước công dân tại nhà cho người già yếu, tàn tật

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CSQLHC về TTXH) Công an TP.Tam Kỳ đến tận các tổ dân phố, khu dân cư xã, phường để thực hiện cấp căn cước công dân (CCCD) tại nhà cho người già yếu, tàn tật.

Lực lượng Công an TP.Tam Kỳ đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD cho người dân. Ảnh: N.Trinh

Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH cho biết, qua rà soát, hiện có khoảng 91 người già yếu, tàn tật không thể đến các địa điểm để làm hồ sơ. Vì vậy đơn vị bố trí phương tiện, máy móc đến tận nhà để thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Vừa qua, Đội CSQLHC về TTXH tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, đã di chuyển hệ thống trang thiết bị, máy móc đến địa bàn các phường Hòa Thuận, An Sơn, Phước Hòa và xã Tam Thăng làm thủ tục cấp CCCD cho 21 trường hợp.

Tại điểm cấp CCCD phường An Xuân, chúng tôi nhận thấy các cán bộ chiến sĩ Đội CSQLHC về TTXH Công an thành phố tận tình, chu đáo trong việc thực hiện thủ tục cấp CCCD cho người dân.

Xúc động trước những cử chỉ tận tâm của lực lượng công an, ông Triệu Quang T. (sinh năm 1928, trú khối phố 3, phường An Xuân) chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao, bệnh tật đi lại khó khăn, bản thân không biết lúc nào sẽ được cấp thẻ CCCD mới. Thật sự may mắn khi tôi được cán bộ chiến sĩ công an đến tận nhà thu nhận hồ sơ CCCD, giúp những người lớn tuổi như tôi được làm CCCD nhanh chóng. Tôi thật sự mừng lắm”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, tính đến nay, Công an TP.Tam Kỳ đã thu nhận 63.464 hồ sơ CCCD cho nhân khẩu thường trú và tạm trú. Thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội CSQLHC về TTXH phối hợp với công an các phường, xã đến tận nhà thu nhận hồ sơ CCCD cho những người già yếu, tàn tật đi lại khó khăn vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.