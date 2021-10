Chậm trả căn cước công dân: Mong người dân chia sẻ

Nhiều người dân thắc mắc dù đã làm thủ tục xin cấp căn cước công dân (CCCD) nhưng sau nhiều tháng vẫn chưa nhận được; hoặc có trường hợp cùng làm thủ tục một ngày nhưng có người đã nhận, có người vẫn chưa nhận được CCCD, ít nhiều gây phiền toái trong một số thủ tục hành chính.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang nỗ lực rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD. Ảnh: T.C

Chậm trả CCCD

Anh Bùi Quang Thuận (khối phố Xuân Bắc, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) chia sẻ, đầu tháng 4 vừa qua, anh đến trụ sở UBND phường Trường Xuân để làm thủ tục cấp CCCD, tuy nhiên hiện vẫn chưa nhận được CCCD mới. Trong khi đó, nhiều người cùng làm thủ tục với anh ngày đó đã nhận được CCCD mới từ hơn 2 tháng nay.

“Tôi vẫn còn dùng chứng minh nhân dân (CMND) cũ để sử dụng trong các giao dịch bình thường, nhưng có một điều thắc mắc tại sao cùng làm một ngày, thậm chí cùng trong một gia đình nhưng có người lại nhận trước, người thì vẫn chưa được cấp” - anh Thuận nói.

Cũng như anh Thuận, nhiều ý kiến người dân phàn nàn về việc phải rất lâu mới được nhận CCCD, thậm chí có trường hợp đã làm thủ tục từ tháng 1.2021 nhưng mãi đến nay mới được thông báo nhận CCCD mới. Đối với những trường hợp đã bị mất CMND hoặc CMND bị hỏng, việc chậm trễ cấp CCCD gây ra không ít khó khăn khi phải thực hiện một số giao dịch dân sự, hành chính.

Bưu điện tỉnh cử cán bộ thường xuyên tiếp nhận, phân loại để chuyển phát CCCD cho người dân đăng ký. Ảnh: T.C

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) nói, có tình trạng chậm trễ như người dân phản ánh. Công an tỉnh đã tập trung lực lượng triển khai công tác cấp CCCD. Đến nay đã thu nhập hơn 1,1 triệu hồ sơ trên tổng số khoảng 1,2 triệu công dân trong độ tuổi, đạt tỷ lệ hơn 90%. Số còn lại là người dân làm ăn, học tập ở xa hoặc một số lý do khác chưa đến làm thủ tục.

“Về phía Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã hoàn chỉnh, gửi Trung ương khoảng 1 triệu hồ sơ và đã được Bộ Công an in, cấp phát hơn 520 nghìn CCCD trong số này. Đối với CCCD đã được in, công dân có thể đến nhận tại công an cấp xã, phường, thị trấn hoặc nhận thông qua đơn vị chuyển phát mà công dân đã đăng ký tại buổi làm thủ tục.

Chúng tôi đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tiến hành phát CCCD ngay sau khi được cấp về. Đồng thời làm việc với phía đơn vị chuyển phát, đề nghị phải chuyển đến tận tay người dân nhanh nhất sau khi phòng bàn giao CCCD cho đơn vị” - Thượng tá Phan Thanh Hồng cho hay.

Sẽ đẩy nhanh tiến độ

Đối với việc chậm trễ, theo lý giải của Thượng tá Phan Thanh Hồng, dịch bệnh khiến việc cung ứng chip điện tử cho công tác cấp CCCD bị chậm trễ, Bộ Công an cũng đã có giải thích về việc này trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Your browser does not support the video tag.

“Bên cạnh đó, quá trình thu nhận hồ sơ trải qua rất nhiều khâu, thực hiện khá chặt chẽ, đối sánh với hệ thống dữ liệu để hoàn chỉnh, gửi ra Trung ương đề nghị in CCCD.

Quá trình này sẽ được rà soát trên dữ liệu dân cư quốc gia thêm một lần nữa, nên sẽ có trường hợp cùng làm thủ tục một ngày, nhưng dữ liệu chưa được đối sánh, xử lý trùng khớp, khiến thời gian cấp CCCD bị ảnh hưởng.

Quy trình này buộc phải cực kỳ chính xác trên toàn hệ thống, do đó chúng tôi mong người dân hết sức thông cảm, chia sẻ nếu bị chậm trễ trong việc cấp phát CCCD” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Đối với công dân chưa nhận được CCCD, có thể sử dụng CMND hoặc các giấy tờ khác thay thế để sử dụng trong giao dịch hành chính, dân sự thông thường. Trong trường hợp không còn CMND, công dân có thể liên hệ công an cấp xã, phường, thị trấn để xin cấp mã số định danh công dân. Đây cũng chính là số căn cước công dân, sử dụng trong mọi giao dịch hành chính thông thường và hoàn toàn không mất một khoản phí nào.

“Chúng tôi vẫn đang tổ chức làm thủ tục cấp CCCD ở các địa phương, đề nghị những người dân đủ điều kiện khẩn trương liên hệ công an địa phương nơi cư trú để làm thủ tục cấp CCCD trong thời gian sớm nhất. Thủ tục này khá đơn giản, được nêm yết và thông báo công khai. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ đẩy nhanh tiến độ in, cấp CCCD, nên thời gian nhận được sẽ rút ngắn hơn” - Thượng tá Phan Thanh Hồng khẳng định.