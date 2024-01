Công an Bắc Trà My bắt quả tang đối tượng mua bán chất ma túy

(QNO) - Ngày 17/1, Công an huyện Bắc Trà My cho hay đang điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng V.P.V.L. (SN 1998, tổ dân phố Đàng Bộ, thị trấn Trà My, Bắc Trà My).

Trước đó vào chiều 16/1, Công an huyện Bắc Trà My mai phục bắt quả tang V.P.V.L. có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra trên người đối tượng phát hiện một gói ni lông có chứa chất rắn dạng tinh thể (nghi là ma túy).

Qua đấu tranh, L. khai nhận chất rắn trên là ma túy đá, trong lúc mang đi bán cho các con nghiện thì bị phát hiện. L. còn khai nhận đã bán ma túy cho một số đối tượng khác trên địa bàn từ tháng 11/2023.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với L. về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” và tạm giữ một số đồ vật liên quan.