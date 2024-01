Công an Bắc Trà My bắt tạm giam một đối tượng gây rối trật tự công cộng

(QNO) - Ngày 13/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can tạm giam đối với Trần Văn V. (SN 1990, trú tại thôn 1, Trà Kót, Bắc Trà My) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Do có mâu thuẫn từ trước với H.V.K (SN 1993, trú tại thôn 2, Trà Kót, Bắc Trà My), vào ngày 15/9/2023, khi V. đi dự tiệc cưới của bạn tại thôn 1, Trà Kót, Bắc Trà My, biết H.V.K cũng tham dự nên V. đã chuẩn bị dao với mục đích đánh H.V.K.



Tại tiệc cưới, V. và K có xảy ra xô xát, nhưng đã được mọi người can ngăn. V. đã dùng dao chặt yên xe máy của K. Sau đó, K. đến nhà V. để bắt đền yên xe của mình bị V. làm hư hại thì bị V. dùng dao, rựa ném và đuổi đánh K. đến quán cà phê H. (thôn 1 xã Trà Kót, Bắc Trà My). K. bị V. chém bị thương ở cẳng tay, đùi. Đối tượng V. còn đập bể cửa kính của quán cà phê H.