Công an Điện Bàn đình chỉ công tác một cán bộ công an phường Vĩnh Điện

(QNO) - Sáng nay 4.10, Đại tá Lê Trung Hai - trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết sau khi nhận được thông tin về việc một cán bộ công an phương xuất hiện trong clip, công an thị xã đã khẩn trương xác minh và xác định người mặc sắc phục công an trong clip nói trên là Đại úy Trần Đình Định, cán bộ công an phường Vĩnh Điện.

Công an thị xã đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với Đại úy Định, đồng thời chỉ đạo công an phường này, các cá nhân, tập thể phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc trên tinh thần tuyệt đối không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó.

Theo Đại tá Lê Trung Hai, khoảng 15h ngày 8.9, D.V.H. (21 tuổi, trú thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) có đem theo một con dao tự chế, đi cùng 2 người bạn đến nhà gặp T.H. (18 tuổi, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) để đánh nhau do có xích mích từ trước nhưng không gặp người này.

Khi nhóm H. đi về, trên đường gặp gặp T.H. cùng 20 người bạn chặn đường, ba người nhóm D.V.H. bỏ xe máy rồi chạy về phường Vĩnh Điện, chuẩn bị dao tự chế để vào gặp lại nhóm kia đánh nhau, lấy lại xe máy.

Khoảng 21h cùng ngày, khi chuẩn bị đi thì gặp tổ tuần tra công an phường Vĩnh Điện đang tuần tra trên địa bàn (lúc này tình hình dịch COVID-19 ở đây diễn biến phức tạp).

Thấy nhóm D.V.H. có dấu hiệu nghi vấn nên truy đuổi, bắt giữ được H., hai người kia bỏ chạy. Tại đây tổ tuần tra thu giữ được 5 dao tự chế và một chiếc xe máy, H. được đưa về công an phường làm việc.

Quá trình làm việc H. rất ngoan cố, không chịu hợp tác, chỉ khai nhận quen biết hai người kia trên mạng xã hội, không rõ lai lịch, trong khi đó lực lượng công an muốn khai thác rõ thông tin để kịp thời ngăn chặn những hành vi đáng tiếc, hậu quả xảy ra.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, hành vi côn đồ của các đối tượng cần tập trung làm rõ, đồng chí Trần Đình Định và Đại úy Nguyễn Hồng Phong tiến hành làm việc, khai thác thông tin về 2 người đi cùng với H.

Trong quá trình làm việc, đại úy Định có sử dụng roi điện như trong clip đăng tải, sau đó H. đã khai nhận hai người bạn còn lại, lực lượng công an tiếp tục truy bắt hai người này để củng cố hồ sơ, xử lý.