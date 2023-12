Công an Điện Bàn xử lý 1 trường hợp say xỉn khi điều khiển xe ô tô

(QNO) - Lúc 23 giờ ngày 28/12, trên tuyến đường 33 thuộc phường Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn), Tổ công tác đặc biệt 171 Công an thị xã phát hiện xe ô tô mang biển số 92A-119.56 đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra tài xế xe ô tô mang biển số 92A-119.56. Ảnh:C.A

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện có dấu hiệu say xỉn, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của Tổ công tác. Nhận thấy việc điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn rất nguy hiểm, Tổ công tác đã kiên quyết tiến hành đưa người và phương tiện về trụ sở Công an thị xã Điện Bàn để làm việc.

Qua làm việc, người điều khiển xe ô tô tên Phan Xuân Q. (SN1982, trú tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An); kiểm tra nồng độ cồn là 0,25 - 0,4mg/lít khí thở. Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thị xã đã tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Trong dịp Tết Dương lịch 2024, Công an thị xã Điện Bàn sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhất là hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, các Tổ công tác đặc biệt 171 trong mọi điều kiện thời tiết, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong các ngày nghỉ lễ.