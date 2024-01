Công an Hiệp Đức khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Công an Bắc Trà My bắt tạm giam một đối tượng gây rối trật tự công cộng

P.GIANG - T.PHƯƠNG | 14/01/2024 - 09:09

(QNO) - Ngày 13/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Trà My cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can tạm giam đối với Trần Văn V. (SN 1990, trú tại thôn 1, Trà Kót, Bắc Trà My) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.