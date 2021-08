Công an Hội An bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Sáng nay 20.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hàn (SN 2002) và Bùi Thanh Tùng (SN 2001, cùng trú TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an bắt tạm giam đối tượng Trần Hàn. Ảnh: X.MAI



Trước đó, lúc 0 giờ 25 ngày 16.7, Công an TP.Hội An tiến hành kiểm tra hành chính villa Kinô tại phường Cửa Đại và phát hiện 7 thanh niên đang có hành vi tụ tập sử dụng chất ma túy. Qua test nhanh có 6 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hai đối tượng Trần Hàn và Bùi Thanh Tùng khai nhận thuê villa và rủ thêm 5 đối tượng khác tụ tập để sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 4 tháng đối với Nguyễn Thị Khánh Quỳnh (SN 2001, xã Bình Phục, Thăng Bình) và Cao Tấn Hùng (SN 1998, xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) về cùng hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.