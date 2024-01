Công an huyện Đông Giang xử lý 500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

(QNO) - Công an huyện Đông Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Thượng tá Tưởng Văn Tiến - Trưởng Công an huyện Đông Giang tặng giấy khen cho đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ“.Ảnh: VA RA

Trong năm 2023, Đảng ủy Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo 138, Đề án 06 ban hành 50 văn bản trên các lĩnh vực. Trong đó, đơn vị tham mưu ban hành 1 chỉ thị, 1 quyết định, 17 kế hoạch, 20 báo cáo, 11 công văn chỉ đạo và hơn 1.000 văn bản triển khai các mặt công tác.

Trong năm, Công an huyện đã tiếp nhận và xử lý 15 tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân. Qua điều tra, đơn vị đã xử lý 15/15 tin, đạt tỷ lệ 100%. Xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực 19 vụ/17 đối tượng, 5 pháp nhân thương mại với tổng số tiền hơn 382 triệu đồng.

Tổ chức quản lý hoạt động 16 đoàn người nước ngoài đến địa bàn và đăng ký lưu trú 257 lượt cho người nước ngoài. Lực lượng chức năng triển khai 794 ca tuần tra kiểm soát tình hình trật tự an toàn giao thông. Qua tuần tra, các cán bộ chiến sĩ đã phát hiện 565 trường hợp, xử lý 500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền 874 triệu đồng. Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với 46 đợt, thu hút 2.100 lượt người tham gia…

Với thành tích đạt được, Công an huyện Đông Giang được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện tặng bằng khen, đơn vị quyết thắng.