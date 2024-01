Công an huyện Nam Trà My bắt đối tượng truy nã

(QNO) - Qua rà soát địa bàn, Công an xã Trà Vinh phát hiện và phối hợp Công an huyện Nam Trà My bắt giữ một đối tượng trốn truy nã.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thiện bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24/1, Công an huyện Nam Trà My cho hay đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thiện (SN 2002, thường trú thôn 3, xã Trà Vinh). Thiện là đối tượng đang bị truy nã về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Quyết định truy nã số 04 ngày 1/6/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Trước đó, qua rà soát địa bàn, Công an xã Trà Vinh nắm thông tin Thiện sẽ về thăm nhà tại thôn 3 (xã Trà Vinh) nên báo cáo và được lãnh đạo Công an huyện Nam Trà My cử tổ công tác phối hợp, triển khai bắt giữ. Đến ngày 22/1, công an bắt giữ được Nguyễn Ngọc Thiện khi đối tượng vừa về đến nhà.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thiện và tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.