Công an huyện Tây Giang phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp cáp điện công trình

(QNO) - Ngày 17/1, Công an huyện Tây Giang đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Đ.C.H. (SN 1990), Z.T. (SN 1995) và Zơrâm Th. (SN 1988, cùng trú tại xã Tr’hy, Tây Giang) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an thi hành lệnh bắt 3 đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, ngày 12/1/2024, Công an huyện lại tiếp tục nhận được đơn trình báo của ông V.X.L. về việc mất tài sản. Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, lãnh đạo Công an huyện Tây Giang đã lập tức chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được 3 đối tượng gồm Đ.C.H., Z.T. và Zơrâm Th. thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là dây cáp điện lõi đồng của Công ty CP Tài chính và phát triển năng lượng, giá trị tài sản ước tính khoảng 22 triệu đồng.

Các đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tây Giang phối hợp với Công an xã Tr’hy đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng trên, khám xét nơi ở, tạm giữ phương tiện, tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.