Công an huyện Thăng Bình bắt giữ 3 đối tượng trong chuyên án mua bán trái phép chất ma túy

(QNO) - Công an huyện Thăng Bình cho biết 3 đối tượng nằm trong chuyên án do Công an huyện Thăng Bình xác lập để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bắt giữ.

Công an bắt giữ các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác nắm tình hình, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2023 đến đầu tháng 1/2024, Công an huyện Thăng Bình phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, tài liệu và lập chuyên án đấu tranh, đêm 17/1, Công an huyện tiến hành bắt giữ đối tượng Bùi Hoàng Trung (SN 1999, trú thôn Tây Giang, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình) khi đối tượng đang trên đường đi bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn, thu giữ trên người đối tượng Trung 1 gói ma túy đá.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện xác định đối tượng Châu Hoàng Vũ (SN 2001, trú thôn Châu Khê, xã Bình Sa) và Phan Công Khánh Kiệt (SN 2000, trú tổ 5, thôn Tây Giang, xã Bình Sa, Thăng Bình) có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Trung.

Nhiều tang vật bị thu giữ để tiếp tục điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến hành khám xét khẩn cấp tiệm cắt tóc của Kiệt tại thôn Tây Giang (xã Bình Sa) và nơi ở của Vũ (thôn Châu Khê, xã Bình Sa), tổ công tác Công an huyện thu giữ thêm 3 gói ma túy đá và một số tang vật liên quan. Tổng khối lượng ma túy đá tổ công tác thu giữ được của các đối tượng trong chuyên án là 8,363 gam.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng Trung, Vũ và Kiệt đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý.