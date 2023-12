Công an mật phục, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép ma túy

Công an TP.Hội An khởi tố 2 đối tượng mua bán chất ma túy

T.CÔNG - T.PHƯƠNG | 19/12/2023 - 16:14

(QNO) - Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy.