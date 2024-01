Công an Nam Giang phát hiện, xử lý vụ việc mua bán thuốc lá điện tử

TP.Hội An: Phát hiện số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ

P.GIANG - T.PHƯƠNG | 30/12/2023 - 11:29

(QNO) - Chiều 29/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an TP.Hội An) đã phối hợp với Công an phường Cẩm Châu tiến hành kiểm tra hành chính một cửa hàng kinh doanh tại đường Đỗ Đăng Tuyển (phường Cẩm Châu, TP.Hội An), phát hiện nhiều thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.