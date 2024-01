Công an Nam Trà My khám phá nhanh vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh

(QNO) - Ngày 6/1, đại diện Công an huyện Nam Trà My cho hay đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét khởi tố, điều tra vụ trộm sâm Ngọc Linh xảy ra trên địa bàn.

Trần Văn T. cùng 7/16 củ sâm trộm cắp được công an thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó vào ngày 5/1, qua kiểm tra vườn trồng sâm Ngọc Linh của mình tại chốt sâm Don Xiết (thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My), bà Hồ Thị L. (SN 1984, trú tại địa phương) phát hiện bị mất trộm 16 gốc sâm Ngọc Linh từ 3-7 năm tuổi, giá trị ước tính hơn 20 triệu đồng nên đã trình báo Công an xã Trà Linh.

Công an huyện Nam Trà My tăng cường lực lượng phối hợp cùng Công an xã Trà Linh kiểm tra hiện trường, rà soát người thường xuyên mua bán sâm Ngọc Linh trên địa bàn và các đối tượng nghi vấn.

Đến 16 giờ ngày 5/1, công an xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trần Văn T. (SN 1987, trú tại địa phương) nên mời đến trụ sở để làm việc. Trước chứng cứ không thể chối cãi, T. đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trà My tiến hành thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiếp tục xử lý vụ việc.