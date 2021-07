Công an Núi Thành bắt 2 đối tượng trộm gần 1.500kg sắt

Tặng giấy khen 2 công dân truy bắt đối tượng trộm cắp

PHƯƠNG LOAN | 29/06/2021 - 10:50

(QNO) - Công an xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) vừa trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 công dân Đặng Văn Thông (SN 1986) và Lê Công Lợi (SN 1964) vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.