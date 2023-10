Công an Núi Thành bắt tạm giam đối tượng trộm 15 lít mật ong của hàng xóm

(QNO) - Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành bắt tạm giam Huỳnh Minh Thắng (SN 1983, thôn Trung Thành, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an huyện Núi Thành đọc lệnh bắt tạm giam Huỳnh Minh Thắng. Ảnh: L.H.N.T.

Ngày 26/7/2023, Công an xã Tam Mỹ Tây tiếp nhận tin báo của gia đình ông L.V.P. (nạn nhân qua đời do bị ong đốt) về việc sau khi tổ chức đám ma cho ông P. thì gia đình phát hiện bị mất trộm 15 lít mật ong do ông P. lấy được trước đó.

Công an xã Tam Mỹ Tây cùng Công an huyện Núi Thành rà soát đối tượng, khám nghiệm hiện trường, qua đó nổi lên đối tượng nghi vấn là Huỳnh Minh Thắng (hàng xóm ông P.).

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, ngày 24/7/2023, biết ông P. bị ong chích nhập viện cấp cứu, Thắng qua nhà ông P. trộm cắp 15 lít mật ong mang ra rừng cất giấu, chờ êm xuôi sẽ bán kiếm tiền tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đang tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can.