Công an Phú Ninh bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

(QNO) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Thông (SN 2000, thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, Núi Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Quang Thông. Ảnh: T.P

Trước đó khoảng 4 giờ 40 ngày 4/10, một đối tượng nam giới lợi dụng nhà bà Đặng Thị Bình (SN 1970, khối phố Tân Thịnh, thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh) không đóng cửa chính nên đột nhập trộm cắp 3 điện thoại di động, 7 triệu đồng và 1 dây chuyền vàng tây.

Khi gia đình bà Bình phát hiện thì đối tượng bỏ chạy, lên xe máy do một đối tượng khác điều khiển tẩu thoát về hướng Tam Kỳ.

Công an huyện Phú Ninh cùng Công an thị trấn Phú Thịnh tiếp cận khám nghiệm hiện trường; đồng thời phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy xét nhanh và xác định được xe máy nói trên mang BKS 92N1-59827.

Công an huyện Phú Ninh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, qua đó xác định Lê Quang Thông là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tại nhà bà Bình.

Công an đã tạm giữ chiếc xe máy BKS 92N1-59827, sợi dây chuyền vàng và 1 điện thoại Samsung Galaxy A20. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.