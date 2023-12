Công an Phước Sơn vận động, thu hồi 12 khẩu súng tự chế

(QNO) - Ngày 30/12, Công an huyện Phước Sơn thông tin, chỉ riêng 10 ngày thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an huyện đã vận động, thu hồi được 12 khẩu súng tự chế, 4 vũ khí thô sơ (dao, kiếm, mã tấu) do nhân dân giao nộp.

Người dân Phước Sơn chủ động giao nộp súng tự chế. Ảnh: Q.K

Qua công tác vận động đã góp phần quan trọng loại bỏ nguy cơ tàng trữ, chế tạo vũ khí trái phép trong nhân dân, tránh xảy ra việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an huyện Phước Sơn tiếp tục nắm tình hình, địa bàn, nắm hộ, nắm người, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.



Công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, súng tự chế được hưởng ứng mạnh mẽ. Ảnh: Q.K

Công an huyện cũng tiếp tục phối hợp các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, kết hợp vận động hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, trường học, học sinh ký cam kết không buôn mua bán, tàng trữ, sử dụng và đốt pháo trái phép, buôn bán đồ chơi nguy hiểm cho trẻ em.