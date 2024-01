Công an phường An Mỹ phát hiện nhiều vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội

(QNO) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Công an bắt giữ đối tượng Lê Bá Hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Đ.D

Ngày 25/1, Công an phường An Mỹ kiểm tra hành chính quán cà phê 1997 và phát hiện trong ví của Nguyễn Xuân Kiên (SN 2002, trú phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) có 1 túi ni lông chứa thực vật khô. Kiên khai nhận đây là cần sa, đồng thời khai trước đó có sử dụng chất ma túy.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an phường An Mỹ bắt quả tang Lê Bá Hoàng (SN 2000, trú phường An Xuân) mua bán trái phép chất ma túy tại một tiệm cắt tóc trên địa bàn. Công an thu giữ 10 túi ni lông bên trong chứa cần sa với tổng trọng lượng 92,98 gram. Hoàng khai nhận số cần sa này mua trên mạng xã hội về phân chia bán kiếm lời.

Công an phường An Mỹ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ thụ lý theo thẩm quyền.

Trong tháng 1/2024, Công an phường An Mỹ phát hiện, xử lý 16 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó có 4 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ đánh bạc trái phép, 3 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ tàng trữ ma túy...

Công an phường cũng tích cực phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố, Công an tỉnh bắt quả tang, đấu tranh làm rõ 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 4 vụ tàng trữ chất ma túy, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ mua bán pháo nổ.