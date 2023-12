Công an phường Điện Dương kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua không gian mạng

(QNO) - Nhóm đối tượng giả danh lực lượng công an uy hiếp, yêu cầu một người dân phải chuyển tiền vào tài khoản để bỏ qua lỗi vi phạm. May mắn vụ việc được Công an phường Điện Dương (Điện Bàn) phát hiện, kịp thời vận động giải thích cho nạn nhân.



Công an phường Điện Dương kịp thời giải thích, tuyên truyền thủ đoạn của nhóm lừa đảo qua mạng cho công dân

Trước đó, vào chiều ngày 12/12, anh L.C.L (SN 1975, trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ tự xưng là cán bộ Công an TP.Hồ Chí Minh thông báo anh có liên quan đến vụ án ma túy và đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép. Sau đó, đối tượng yêu cầu điện thoại qua Zalo và gặp người gọi mặc trang phục giống công an.

Các đối tượng thay nhau liên tục điện thoại bằng Zalo uy hiếp tinh thần làm anh L. lo sợ. Các đối tượng yêu cầu anh L. kê khai số tiền trong tài khoản và phải chuyển 110 triệu đồng đến số tài khoản do đối tượng cung cấp để bỏ qua sự việc liên quan đến vi phạm pháp luật nói trên. Do lo sợ, anh L. đã mang theo sổ tiết kiệm lên ngân hàng rút tiền chuyển khoản cho các đối tượng.

Công an phường Điện Dương đang tuần tra, nhận thấy anh L. có nhiều biểu hiện bất thường nên đã trao đổi nắm thông tin, khuyên ngăn anh L. không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Tại trụ sở làm việc, Công an phường giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng xấu để anh L. nâng cao cảnh giác, không bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đưa ra nhiều khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng. Khi thấy có dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.