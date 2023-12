Công an phường Điện Phương bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng ma túy

Tạo phòng tuyến ngăn ma túy

THÀNH CÔNG | 22/12/2023 - 08:00

Trước những mối lo về tình hình tội phạm ma túy khu vực biên giới, nhiều giải pháp đã được Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông cụ thể hóa trong biên bản hợp tác vừa được ký kết vào sáng qua 21/12. Đáng chú ý, Công an Quảng Nam đang đề xuất thành lập văn phòng liên lạc phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO) tại cửa khẩu và đề nghị Công an Sê Kông lập BLO đối biên.