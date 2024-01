Công an phường Điện Thắng Trung phát hiện đối tượng tàng trữ 7,9 kg pháo trái phép

(QNO) - Lúc 18 giờ 50 phút ngày 2/1/2024, Tổ công tác của Công an phường Điện Thắng Trung (Điện Bàn) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Điện Bàn tuần tra, phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng C. bên tang vật. Ảnh: C.A

Người đàn ông xưng tên T.C.T.C (SN 1985, trú tại khối phố Thanh Quýt 1, phường Điện Thắng Trung). Qua kiểm tra, phát hiện bên phải hiên nhà của C. có 1 thùng carton bằng giấy, bên trong có 5 khối hộp chữ nhật, vỏ ngoài nhiều màu sắc, có dòng chữ KS4-4911N, phát hiện mỗi hộp có 49 viên nghi là pháo hoa nổ, tổng số 245 viên pháo, trọng lượng 7,9kg.

Trong quá trình làm việc, C. khai nhận số pháo trên thuộc loại pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất được C. mua từ một người không rõ lai lịch, đang vận chuyển về đến nhà thì bị công an phát hiện.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ, niêm phong tang vật, tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.