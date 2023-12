Công an Quế Sơn khởi tố 3 vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ/4 bị can về tội tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an huyện Quế Sơn bắt giữ P.C.T. (xã Quế An, Quế Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: D.T

Ngày 19/12, tại khu vực ngã ba Chợ Nón (xã Quế Thuận), Công an huyện Quế Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang N.Q.T. (SN 1977, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ 39,89 gam ma túy dạng heroin cùng nhiều tang vật liên quan. T. khai nhận mua số ma túy trên ở TP.Hồ Chí Minh về địa phương tiêu thụ.

Cùng ngày, Công an huyện Quế Sơn kiểm tra hành chính một nhà dân tại thị trấn Đông Phú và phát hiện N.V.H. (SN 1997, thị trấn Đông Phú), Đ.N.T.N. (SN 1998, trú tỉnh Quảng Ninh) có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy.

Qua đấu tranh tại hiện trường, H. và N. thừa nhận tổ chức sử dụng chất ma túy vào 1 giờ sáng cùng ngày. Công an tiếp tục kiểm tra và tạm giữ 4 gói ni lông chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể, 4 viên nén màu vàng với khối lượng 3 gam ma túy loại methamphetamine.

Trước đó ngày 17/12, tại thị trấn Đông Phú, Công an huyện Quế Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh kiểm tra và phát hiện P.C.T. (SN 1983, xã Quế An, Quế Sơn) tàng trữ 1,89 gam ma túy dạng heroin.

Các vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.