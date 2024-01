Công an Tam Kỳ bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa truy xét, bắt giữ nhanh 2 đối tượng về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an bắt giữ Triệu Thị Múi và Đỗ Minh Phát. Ảnh: Đ.D

Công an TP.Tam Kỳ cho biết, lúc 16 giờ 20 ngày 27/12/2023, tại phòng trọ ở đường Trần Nguyên Hãn (phường An Mỹ) do Triệu Thị Múi (SN 1988, tỉnh Đắk Lắk) thuê, lực lượng công an bắt quả tang Đỗ Minh Phát (SN 1996, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) và Triệu Thị Múi có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 5,48 gam ma túy loại Methamphetamine và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Vụ việc được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra xử lý.