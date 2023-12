Công an Tam Kỳ bắt quả tang đối tượng tàng trữ chất ma túy

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Đông (SN 2004, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP.Tam Kỳ cho biết, khoảng 13 giờ ngày 18/12, tại một phòng trọ ở đường Ngô Mây (phường An Sơn), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Đông tàng trữ 4 gói ma túy đá (Methamphetamine) với khối lượng 0,27 gam.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra xử lý.