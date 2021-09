Công an Tam Kỳ tạm giữ nhóm thanh niên đánh người gây thương tích

(QNO) - Sáng 15.9, Công an TP.Tam Kỳ cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng: Lê Đức Thắng (SN 2003), Nguyễn Thành Huấn (SN 2000), Lê Bá Bảo (SN 2002), Nguyễn Văn Truyền (SN 2001) và Trần Quốc Nhật (SN 2000, cùng trú TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Năm đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.L

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 1.9.2021, Thắng, Bảo, Huấn, Truyền cùng 4 người bạn ngồi nhậu tại quán trên đường Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ). Lúc này, Trần Quốc Nhật, Trần Thanh Tùng (SN 2000, TP.Tam Kỳ) cùng nhóm bạn cũng dự tiệc sinh nhật ở quán bên cạnh.

Do có quan hệ bạn bè nên Nhật sang mời nhóm Thắng 1 ly bia rồi quay lại bàn mình. Lúc này, Tùng xảy ra mẫu thuẫn với 1 thanh niên trong nhóm nên Nhật đến can ngăn. Nhìn thấy Nhật đang giằng co với Tùng, nhóm của Thắng nghĩ rằng Nhật bị Tùng đánh nên xông qua đánh Tùng. Bực tức trước hành động của Tùng, Nhật cũng đánh liên tiếp vào mặt và đầu Tùng.

Nạn nhân Tùng được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, tỷ lệ thương tích được xác định 18%.

Qua trích xuất camera tại quán nhậu, Công an TP.Tam Kỳ tiến hành tạm giữ các đối tượng Thắng, Huấn, Bảo, Truyền, Nhật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.