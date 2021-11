Công an Tam Kỳ thu giữ lượng lớn ma túy

(QNO) - Ngày 26.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa ra quyết định khởi tối vụ án, bắt giam bị can Bạch Thanh Cường (SN 1994, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của đối tượng Cường. Ảnh: V.S

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện đối tượng Bạch Thanh Cường có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Bằng nghiệp vụ điều tra, lực lượng Công an xác định vào tối ngày 16.11 Bạch Thanh Cường mua lượng lớn ma túy về cất giấu trong phòng trọ trên đường Phan Châu Trinh (phường An Sơn) để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Theo đó, ban chuyên án đã phân công, bố trí lực lượng trinh sát theo dõi, mai phục bắt giữ đối tượng. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, lúc đối tượng bước ra khỏi phòng đi giao “hàng” thì bị các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ, phát hiện trên người Cường có 13 viên ma túy thuốc lắc (5,54g) và 3 gói ma túy loại Ketamine (1,95g).

Lượng lớn ma túy tang vật được thu giữ tại phòng trọ của Cường. Ảnh: V.S

Tiếp tục, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường, công an phát hiện, thu giữ thêm 169 viên thuốc lắc (76,8g), 2 gói ma túy loại Ketamine (7,54g) và 1 gói ma túy loại Methamphetamine (1,15g) và nhiều tang vật dùng để phân chia chất ma túy.

Công an TP.Tam Kỳ cho biết, Cường là đối tượng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên rất ranh mãnh, thường xuyên thay đổi nơi ở và địa điểm giao ma túy khiến công tác theo dõi, điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhỏ giọt, không thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, cơ quan điều tra Công an TP.Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cường về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng chuyên án.