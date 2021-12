Công an Thăng Bình bắt giam 2 đối tượng bắt cóc “con nợ” để đòi nợ

(QNO) – Sáng nay 22.12, Cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình đã bắt tạm giam 2 bị can Mai Văn Huy (SN 2000) và Thủy Thành Truyền (SN 1997, cùng huyện Thăng Bình) để điều tra tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

2 đối tượng Mai Văn Huy và Thủy Thành Truyền. Ảnh: T.T

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Mai Văn Huy với Triệu Quốc Hậu (SN 2003, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến nợ nần.

Ngày 26.7.2021, tại một quán cà phê ở thị trấn Hà Lam, Mai Văn Huy và Thủy Thành Truyền đã khống chế, buộc Hậu lên xe để các đối tượng chở về nhà cậu ruột của Huy. Tại đây, Huy và Truyền đã giữ Hậu hơn 2 giờ và liên tục dùng vũ lực buộc Hậu phải gọi cho bạn đem 5 triệu đồng đến mới thả cho Hậu về.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Thăng Bình đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Qua làm việc, 2 đối tượng Huy và Truyền thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau thời gian củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 bị can Mai Văn Huy và Thủy Thành Truyền để điều tra tội danh bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo khoản 2, Điều 169 Bộ Luật Hình sự.