Công an Thăng Bình khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cướp tài sản

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình thông tin vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.G.H. (SN 2006, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ Luật hình sự.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng L.G.H (Ảnh: Công an cung cấp)

H. bị bắt trong quá trình điều tra mở rộng liên quan đến vụ án “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại huyện Thăng Bình vào ngày 15/5/2023. Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Thăng Bình đã củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi “cướp tài sản” của 3 đối tượng gồm: L.G.H, N.L.V.A và N.T.V.P (cùng SN 2007, cùng trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình).

Cụ thể, tối ngày 14/5/2023, A. điều khiển xe mô tô chở theo H. và P. tham gia đánh nhau cùng với một số thanh niên của xã Bình Dương với nhóm thanh niên của xã Bình Minh. Khi đánh nhau, A. điều khiển xe mô tô chở H. và P. đuổi theo xe máy BKS 92H1-446.33 do L.V.M (SN 2006, trú xã Bình Minh) điều khiển chở theo sau một thanh niên khác. P. ngồi sau cầm đoạn cây gỗ đánh vào người L.V.M, do hoảng sợ nên L.V.M và T.C.P bỏ xe máy lại hiện trường rồi bỏ chạy vào rừng keo gần đó.

Thấy vậy, A. điều khiển xe dừng lại, H. và P. lấy xe mô tô BKS 92H1-446.33 của L.V.M rồi cả 3 điều khiển xe chạy về xã Bình Dương. Hành vi của A., H. và P. đã cấu thành tội “cướp tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội “cướp tài sản” để điều tra xử lý theo quy định. Đối với A. và P., do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.